Gaziantep FK: Selçuk İnan Başakşehir Maçına Odaklandı

Gaziantep FK'dan Hatayspor Galibiyeti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Selçuk İnan, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, zor bir karşılaşma olacağını önceden bildiklerini ve buna uygun bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Maçın Zorluğuna Değinildi

İnan, Hatayspor'un kazanmak için baskı yapacağını biliyorlardı ve takımlarının ofansif anlamda etkili olabilmesi adına defansif zaaflara dikkat ettiklerini vurguladı. "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. Zor bir maçtı, fakat oyuncularımız 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadı ve pozisyon üretmeye devam etti," dedi.

Başakşehir Maçına Odaklanma

İnan, önlerinde zorlu bir Başakşehir maçı bulunduğunu ifade ederek, "Bu maç bizim için bir eşik. Depresmandaki bu zorlu mücadelede kazanmak için yola çıkacağız. Takımım buna hazır ve doğru oyunu oynarsak galibiyete ulaşabiliriz," şeklinde konuştu. Ayrıca, sezon başında yaratılan zorluklara rağmen mevcut durumda olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Kritik Pozisyonlar ve Hedefler

İnan, takımlarının çok fazla pozisyona girdiğini ve 2-1'lik sonucun tehlikeli olduğunu belirtirken, oyuncularının gününde olmadığını ve kaçırılan pozisyonların bireysel becerileri etkilediğini sözlerine ekledi. "Her galibiyet sonrasında yeni hedefler koyabiliriz. Bugünden itibaren benim hedefim Başakşehir maçını kazanmak," dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.