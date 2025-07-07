Gaziantep FK, Sezon Hazırlıklarını Sırbistan'da Tamamlıyor

Gaziantep FK, Yeni Sezon İçin Sırbistan'da Antrenman Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son buldu.

Çift Antrenman ile Devam Ediliyor

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. Bu süre zarfında oyuncuların fiziksel durumları ve takım uyumunun artırılması hedefleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.