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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Gelecek İçin Umutluyum

Selçuk İnan, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularının performansını övdü ve geleceğe dair umutlu olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:48
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Gelecek İçin Umutluyum

Gaziantep FK ve Trabzonspor Arasındaki Maçın Ardından

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Maçın ardından Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

İyi Mücadele, Umut Verici Gelecek

İnan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Belki üç puanı alamadık ama bu durum beni gelecek için umutlandırdı. Takımımın gayretinden dolayı hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Sık Deplasmanlar ve Olumsuz Koşullar

Selçuk İnan, kısa sürede çok sayıda maç oynandığını ve bunun zorluklar getirdiğini ifade etti. "İki gün arayla iki deplasman maçı oynamak her takım için kolay değildir. Bugün yine büyük bir rakiple karşılaştık. Son 9 günde 3 maç oynadık ve birçok yeni oyuncumuz hâlâ aramızda değil," diye ekledi.

Maç Taktikleri ve Performans Analizi

Maçın seyri hakkında da bilgi veren İnan, "Maça iyi bir başlangıç yaptık. Trabzonspor'un etkili oyuncularını biliyorduk ve ön alan savunmamızı buna göre kurguladık. Çeşitli pozisyonlar bulduk ama etkili final pasları veremedik," şeklinde konuştu.

Eski Takımlara karşı Oynama Duygusu

İnan, eski teknik direktörleriyle sıkça karşılaştıklarını belirterek, "Trabzonspor her zaman kalbimde bir yer tutuyor. Bugün onlarla çok duygusal bir bağ kurdum," dedi.

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