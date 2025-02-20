Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK Trabzonspor için Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayarak, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam etti. Çalışmalar, geniş alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Gelecek Antrenman

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Kacper Kozlowski (solda) ve Deian Sorescu (sağda) da yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Kacper Kozlowski (solda) ve Deian Sorescu (sağda) da yer aldı.