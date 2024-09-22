Gaziantep FK, Trabzonspor Mücadelesine Hazır

Gaziantep FK, Trabzonspor İçin Hazırlandı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan liderliğinde gerçekleştirildi ve toplamda 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma seansıyla başlayan idman, "5'e 2" çalışmalarıyla devam etti ve son olarak maç için son taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu idman ile Trabzonspor maçına hazır hale gelirken, şimdi mücadele saatini dört gözle bekliyor.