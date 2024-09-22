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Gaziantep FK Trabzonspor'u Ağırlıyor

Gaziantep FK, yarın Trabzonspor ile karşılaşarak ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 10:10
Gaziantep FK Trabzonspor'u Ağırlıyor

Gaziantep FK, Trabzonspor'u Konuk Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında, yarın akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan tarafından yönetilecek.

Ligdeki Son Durum

Sezona istediği gibi başlayamayan Gaziantep ekibi, çıktığı 4 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet elde edebilmiş, 3 kez ise sahadan mağlup ayrılmıştır. Toplamda rakip filelere 4 gol gönderen takım, 7 gol de kalesinde görmüştür.

İlk Galibiyet Hedefi

Son 3 maçında puan alamayan Güneydoğu temsilcisi, evinde oynayarak ilk galibiyetini almaya çalışacak. Takım, bugün gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

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