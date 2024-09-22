Gaziantep FK Trabzonspor'u Ağırlıyor

Gaziantep FK, Trabzonspor'u Konuk Ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında, yarın akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan tarafından yönetilecek.
Ligdeki Son Durum
Sezona istediği gibi başlayamayan Gaziantep ekibi, çıktığı 4 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet elde edebilmiş, 3 kez ise sahadan mağlup ayrılmıştır. Toplamda rakip filelere 4 gol gönderen takım, 7 gol de kalesinde görmüştür.
İlk Galibiyet Hedefi
Son 3 maçında puan alamayan Güneydoğu temsilcisi, evinde oynayarak ilk galibiyetini almaya çalışacak. Takım, bugün gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.