Gaziantep FK, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı

Gaziantep FK, Vites Yükseltti

Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 1-0 yenerek, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Öne Çıkan Performanslar

Gaziantep FK, ligin 19. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak sonraki haftalarda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalmış, Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilmiş ve evinde Galatasaray'a 1-0 kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından, evinde Net Global Sivasspor'u 2-1 yenerek tekrar moral buldular. Deplasmanda Trabzonspor'a karşı 3-2 kaybederek istikrarsız bir grafik çizen Gaziantep FK, ligin 26. haftasında taraftarı önünde Eyüpspor'u 3-1, 27. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı. Son olarak, dünkü karşılaşmada Bellona Kayserispor’u 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Ligin Dördüncü Sırasında

Topladığı 38 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 36 kez sarstı; kalesinde ise 35 gol gördü.

İç Saha Performansı

Gaziantep FK, iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon, taraftarının önünde oynadığı 14 karşılaşmada rakiplerine sadece 7 gol sevinci yaşatarak, ligin sahasında en az gol yiyen takımı konumuna geldi. Kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri ise 19 kez havalandırdı.

David Okereke'nin Başarısı

Kayserispor karşısında Gaziantep FK'nın tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Son 3 karşılaşmada 2 gol atarak takımın en çok gol atan oyuncusu olma unvanını korudu.