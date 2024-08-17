Gaziantep Stadı'nın Yeni İsmi Açıklandı

Gaziantep'in Stadyumu Artık Gaziantep Büyükşehir Stadı!

Gaziantep'te bulunan ve Süper Lig maçlarının yapıldığı stadyumun yeni ismi resmen "Gaziantep Büyükşehir Stadı" olarak duyuruldu.

Resmi Açıklama Yapıldı

Gaziantep Futbol Kulübü'nden gelen açıklamaya göre, bu önemli karar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlık ettiği bir toplantıda alındı. Toplantıda Memik Yılmaz (Kulüp Başkanı), yöneticiler Halil Uğur, İskender Kaplan ve teknik direktör Selçuk İnan yer aldı.

Spor Şehri Gaziantep Hedefi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin spor altyapısına yaptığı yatırımlar, şehri "Spor şehri Gaziantep" hedefi doğrultusunda daha da güçlendirmektedir. Stadyumun yeni ismi bu misyonun bir parçası olarak belirlendi.

Teşekkür Mesajı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüze katkılarından dolayı Sayın Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere, şehrimizin değerli protokolüne gönülden teşekkür eder, bu anlaşmanın şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz."

Gaziantep'te Süper Lig maçlarının oynandığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Memik Yılmaz, yöneticiler Halil Uğur, İskender Kaplan ve teknik direktör Selçuk İnan katıldı. Toplantıda Yılmaz (sağda), Şahin'e (ortada) tablo hediye etti.

Gaziantep'te Süper Lig maçlarının oynandığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Memik Yılmaz, yöneticiler Halil Uğur, İskender Kaplan ve teknik direktör Selçuk İnan katıldı. Toplantıda Yılmaz (sağda), Şahin'e (ortada) tablo hediye etti.

Gaziantep'te Süper Lig maçlarının oynandığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Memik Yılmaz, yöneticiler Halil Uğur, İskender Kaplan ve teknik direktör Selçuk İnan katıldı. Toplantıda Yılmaz (sağda), Şahin'e (ortada) tablo hediye etti.