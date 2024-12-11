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Geleceğin Sporcuları Trabzon'daki Futbol Temalı Okulda Yetişiyor

Trabzon'daki İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi, futbol yeteneklerini geliştirirken akademik başarıyı da öncelik olarak görüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:28
Geleceğin Sporcuları Trabzon'daki Futbol Temalı Okulda Yetişiyor

İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi: Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yer alan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi, öğrencilerini erken yaşta sporla tanıştırarak futbol yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu tarafından yaptırılan okul, 16 Ekim’de düzenlenen törenle hizmete girdi.

Futbol ve Eğitim Bir Arada

Okul müdürü Mustafa Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müfredatlarının fizik, matematik ve edebiyat gibi dersleri içerdiğini belirtti. Şu anda okulda toplam 90 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Kutlu, “Futbol üzerine sınav yapıp öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimizin tamamı, futbol sınavından geçen, lisanslı ve aktif sporculardan oluşuyor.” dedi.

Akademik Başarı İçin Spor ile Destek

Öğrencilerin zaman zaman akademik yönden eksik kaldığını vurgulayan Kutlu, “Biz bunun bilincindeyiz ve akademik açıdan da çocuklarımızı motive ederek iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Türkiye'deki 9 pilot ilde açılan futbol spor ortaokullarından birinin de kendilerinin olduğunu belirten Kutlu, burada 30 öğrencinin eğitim aldığını aktardı.

Trabzonspor ile İş Birliği

Kutlu, Trabzonspor ile protokol imzalayacaklarını ve “Trabzonspor, futbolda bir marka. Biz de futbol proje okuluyuz ve futbola katkı vermek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Spor Ortaokulu ve Hedefler

Okulun beden eğitimi öğretmeni Gürkan Çavdar, futbolcuların eğitimdeki eksikliklerini giderme fırsatı bulduklarını ifade etti. “İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi olarak futbolcularımıza hem akademik hem pedagojik yönden eğitim vereceğiz ve bu eksiklikleri ortadan kaldıracağız.” diyen Çavdar, karakter gelişiminin önemine de dikkat çekti.

Öğrencilere Yönelik Önemli Açıklamalar

Trabzonspor'un altyapısında yer alan öğrenci Eftal Kayra Seyis, okulun hayatta önemli bir basamak olacağına inanıyor. Ortaokulda spor lisesine gitme kararı aldığını belirten Beren Keskin, okul ve sporu birlikte yürüttüğünü söyledi. Manisa'dan gelen ve pansiyonunda kalan Belinay Su Sakin, eğitimle sporun birleşiminin önemine vurgu yaptı. Umut Ekmekçi ise, okulun sınavlarına girip başarılı olduğunu ve planlı bir şekilde hem okula hem de spora devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla eğitim...

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla eğitim veren Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla eğitim...

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla eğitim veren Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.

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