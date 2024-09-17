Genç Kızlar Dünya Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye'nin Zorlu Maçı

Genç Kızlar Dünya Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye'nin Performansı

Türkiye, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Genç Kızlar Dünya Su Topu Şampiyonası'nda ikinci maçında ev sahibi Çin ekibine 16-10 mağlup oldu.

Önceki Müsabakalardaki Sonuçlar

D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İsrail ile mücadele eden milli takım, bu maçtan 13-8'lik bir skorla yenilerek başlamıştı. Çin'le yapılan mücadele de galibiyetle sonuçlanmadı.

Gruptaki Diğer Sonuçlar

Gruptaki diğer bir karşılaşmada İsrail, Meksika takımını 16-7 yenmeyi başardı.

Türkiye'nin Sıradaki Maçı

Türkiye, grubundaki üçüncü ve son maçında yarın Meksika ile karşılaşacak. Bu maç, milli takım için grup aşamasındaki son şans olacak.