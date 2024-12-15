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Genç Milli Erkek Kılıç Takımı, Eskrim Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Genç Erkek Kılıç Takımı, Almanya'daki Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 18:58
Genç Milli Erkek Kılıç Takımı, Eskrim Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nda Türkiye Başarısı

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Almanya ayağında mücadele eden Türkiye'nin erkek milli takımı, bronz madalya kazandı. Bu önemli başarı, Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından duyuruldu.

Yarışma Detayları

Takım, Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman ile oluşturuldu. Dormagen kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Çin'i 45-29 ve Romanya'yı 45-31 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Final Mücadelesi ve Bronz Madalya

Yarı finalde İtalya ile karşılaşan milliler, bu maçı 45-34 kaybetti. Ancak 3'üncülük karşılaşmasında Fransa'yı 45-40 yenerek bronz madalyayı elde etmeyi başardılar.

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Almanya ayağında mücadele eden Türkiye'nin erkek milli...

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Almanya ayağında mücadele eden Türkiye'nin erkek milli takımı, bronz madalya kazandı.

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