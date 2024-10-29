Genç Milli Haltercilerin Varşova'daki Başarısı

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası, Türk milli sporcular için unutulmaz anlara sahne oldu. Burcu Alıcı, Harun Algül ve Ertuğrul Seçgin, şampiyonada elde ettikleri başarılarla büyük bir mutluluk yaşadılar.

Burcu Alıcı'nın Gümüş Madalyası

Burcu Alıcı, kadınlar 55 kiloda koparmada 85 kilo, silkmede 103 kilo ve toplamda ise 188 kiloyla Avrupa ikincisi oldu. Elde ettiği başarı hakkında konuşan Alıcı, "Varşova'da aslında hedefim Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okutmaktı ama emeğimin karşılığını aldım" dedi. Ayrıca, 23 yaş altı kategorisindeki son yılına dikkat çekerek, büyükler kategorisine geçmek için sıkı çalışacağını belirtti.

Harun Algül'ün Altın Madalyası

Koparmada altın madalya kazanan Harun Algül, silkmekte yaşadığı talihsizliklere rağmen koparmadaki başarıyı kutladı. "Antrenmanlarda silkmede 130 kiloları kaldırırken burada 123 kiloda kaldım. Bu bir talihsizlik ama koparmada gelen bu altın madalya bizi mutlu etti" diye konuştu. Harun, artık Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesini hedeflediğini ifade etti.

Ertuğrul Seçgin'in Büyük Hedefleri

Gümüş madalyanın sahibi Ertuğrul Seçgin, Avrupa ve dünya çapında büyükler kategorisinde madalya kazanma hedefinin olduğunu belirtti. 55 kilo koparmada 103 kiloyla ikinci olan Seçgin, "Yeni hedefim büyükler Avrupa'da ve dünyada madalya kazanmak, ardından olimpiyatlara gitmek" dedi. Destekleyenlere teşekkür eden Seçgin, özellikle annesine selam gönderdi.

Genç milli halterciler, gösterdikleri performansla Türkiye'yi temsil ederken, gelecekteki hedefleri doğrultusunda da büyük umutlar taşıyorlar.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasında madalya alan Burcu Alıcı (fotoğrafta), Harun Algül ile Ertuğrul Seçgin, organizasyonda kürsüye çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada kadınlar 55 kiloda koparmada 85 kilo, silkmede 103, toplamda 188 kiloyla 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisiliğini elde eden Burcu Alıcı, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasında madalya alan Burcu Alıcı (fotoğrafta), Harun Algül ile Ertuğrul Seçgin, organizasyonda kürsüye çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada kadınlar 55 kiloda koparmada 85 kilo, silkmede 103, toplamda 188 kiloyla 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisiliğini elde eden Burcu Alıcı, AA muhabirine açıklamada bulundu.