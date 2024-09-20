Genç Motokrosçular Romanya'da Hedef Büyütüyor

Genç Motokrosçular Romanya'da Mücadele İçin Hazır

Milli takımın genç motokros yeteneklerinden Efe Okur, Mert Akkafa, Ali Akkafa ve Mehmet Yiğit Kara, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Avrupa Milletler Motokros Yarışması'na katılmak üzere yola çıkıyor.

Etkinlik Detayları

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Avrupa'nın en prestijli motokros etkinliklerinden biri olan MXoEN, 21-22 Eylül 2023 tarihleri arasında 20'ye yakın ülkeden katılımcıyla TCS MX Park'ta gerçekleştirilecek.

Antrenman ve Yarış Programı

Genç sporcular, 21 Eylül Cumartesi günü serbest antrenmanlar ve sıralama turları için pistte olacaklar. Yarışmanın asıl heyecanı ise 22 Eylül Pazar günü iki etap halinde düzenlenecek olan mücadelenin ardından başlayacak.

Bu zorlu yarışmada başarılı olmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan genç sporcular, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.