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Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcunun katılımıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 18:57
Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Sonuçlandı

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele etti.

Final Müsabakaları Gerçekleşti

Şampiyonanın son gününde, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde master final atışları yapıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Genç kızlar kategorisinde Yunanistan ekibinden Alexandra Giannadaki altın madalyanın sahibi olurken, İngiliz sporcu Avan Rhodes gümüş madalya kazandı. Almanya'dan Fiona Lideman ve Finlandiya'dan Emma Palermaa ise bronz madalyayı elde etti.

Genç erkekler kategorisinde ise Fransız sporcu Timeo Dujardin birinci oldu. İtalyan sporcu David Giantomassi ikinci, Maltalı sporcu Kayden Lagana ve İngiliz Charli Upton üçüncülüğü paylaştı.

Madalyalar Verildi

Dereceye giren sporculara, Avrupa Bowling Federasyonu Başkanı Marios Nicoladis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ve teknik heyet tarafından madalyaları takdim edildi.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde...

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde genç kızlar master ve genç erkekle master final atışları yapıldı.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde...

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde genç kızlar master ve genç erkekle master final atışları yapıldı.

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