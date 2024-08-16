Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Başladı

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi, finaller yarın yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:15
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışmaları tamamlandı. Bu önemli etkinlik, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji’nin destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlendi.

Heyecan Dolu Mücadeleler

Yarışlara 25 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı. Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen bu organizasyonda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki sporcular, cumartesi ve pazar günleri yapılacak finaller için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, bu organizasyonun Edirne'deki ikinci büyük etkinlik olduğunu belirtti. Yönetim olarak üstlendikleri en önemli projelerinin Meriç Nehri parkurunu spora kazandırmak olduğunu dile getiren Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem bir atmosfer yakaladık. Son provamız Avrupa Şampiyonası ayarında yapılması gerekiyordu. Şu an birebir provasını görüyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nın. Edirne halkını yarışlarımıza bekleriz. 400'ün üstünde çocuğumuz bugün Türkiye şampiyonu olmak için elemelerle başladılar. İki gün sonunda Türkiye'nin en iyileri burada belli olacak."

Şampiyonanın büyük heyecan ve rekabetle devam etmesi bekleniyor. Final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!