Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışmaları tamamlandı. Bu önemli etkinlik, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji’nin destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlendi.

Heyecan Dolu Mücadeleler

Yarışlara 25 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı. Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen bu organizasyonda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki sporcular, cumartesi ve pazar günleri yapılacak finaller için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, bu organizasyonun Edirne'deki ikinci büyük etkinlik olduğunu belirtti. Yönetim olarak üstlendikleri en önemli projelerinin Meriç Nehri parkurunu spora kazandırmak olduğunu dile getiren Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem bir atmosfer yakaladık. Son provamız Avrupa Şampiyonası ayarında yapılması gerekiyordu. Şu an birebir provasını görüyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nın. Edirne halkını yarışlarımıza bekleriz. 400'ün üstünde çocuğumuz bugün Türkiye şampiyonu olmak için elemelerle başladılar. İki gün sonunda Türkiye'nin en iyileri burada belli olacak."

Şampiyonanın büyük heyecan ve rekabetle devam etmesi bekleniyor. Final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.