DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.733.149,53 0,84%

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de: Meriç Nehri'nde İkinci Gün

Edirne Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, eleme sonrası ikinci gün final yarışlarıyla devam ediyor; 30 kulüp ve 400'e yakın sporcu mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 09:09
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de: Meriç Nehri'nde İkinci Gün

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de: Meriç Nehri'nde İkinci Gün

Organizasyon ve yarış programı

Edirne'deki Meriç Nehrinde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, ikinci gün yarışlarıyla devam ediyor. Organizasyon, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenleniyor.

Şampiyona, dün yapılan eleme yarışlarıyla başladı ve bugün final müsabakalarıyla sürdü.

Katilim ve kategoriler

Turnuvaya 30 kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor. Yarışlarda sporcular, kadın ve erkek klasmanlarında; 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde madalya mücadelesi veriyor.

Organizasyon kapsamında sabah seansında master yarışları da gerçekleştirildi.

Programın sonu

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-Kayserispor maçı: 21.30'da RHG Enertürk, hakem Alper Akarsu
2
Samsunspor, Afonso Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
3
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de: Meriç Nehri'nde İkinci Gün
4
Arca Çorum FK 2-1 Sarıyer: Tam mutlu, Can tartışmalı penaltıyı eleştirdi
5
Fatih Karagümrük 2-0 Göztepe: Marcel Licka 'Felaketti' Dedi
6
Göztepe 2-0 Fatih Karagümrük — Stoilov: Galibiyeti hak ettik
7
Bayern Münih 6-0 Leipzig: Bundesliga Açılışında Gol Şovu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası