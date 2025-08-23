Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de: Meriç Nehri'nde İkinci Gün

Organizasyon ve yarış programı

Edirne'deki Meriç Nehrinde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, ikinci gün yarışlarıyla devam ediyor. Organizasyon, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenleniyor.

Şampiyona, dün yapılan eleme yarışlarıyla başladı ve bugün final müsabakalarıyla sürdü.

Katilim ve kategoriler

Turnuvaya 30 kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor. Yarışlarda sporcular, kadın ve erkek klasmanlarında; 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde madalya mücadelesi veriyor.

Organizasyon kapsamında sabah seansında master yarışları da gerçekleştirildi.

Programın sonu

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.