Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Sona Erdi — Fenerbahçe Zirvede

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Sona Erdi

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporcular ve kulüpler kupalarını aldı.

Şampiyonlar

19 yaş altı erkekler ve kadınlar: Fenerbahçe şampiyon oldu.

17 yaş altı erkekler ve kadınlar: Birinciliği Fenerbahçe elde etti.

15 yaş altı erkekler: Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı.

15 yaş altı kadınlar: Fenerbahçe birinci oldu.

Ödül Töreni

Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk verdi.

