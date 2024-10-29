Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Madalya Sevinci

Polonya'da Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

Bu yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği önemli bir organizasyon oldu. Genç kadınlar 64 kiloda Tuğba Nur Koz, koparmada 88 kilo ile gümüş madalya kazandı.

Tuğba Nur Koz'un Başarılı Performansı

Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Tuğba Nur Koz, 88 kiloluk kaldırışı ile gümüş madalya elde etti. Silkme kategorisinde ise 100 kiloyu kaldırarak 10. sırada yer aldı. Toplamda ise 188 kiloluk kaldırışla 6. sırayı elde etti.

Yezda Akar'ın Performansı

Yezda Akar ise koparmada 81 kiloluk denemelerinde başarısız oldu. Ancak silkme kategorisinde 105 kilo kaldırarak 5. sırayı elde etti.

Türkiye'nin Genel Madalya Durumu

Şampiyonanın ardından Türkiye'nin madalya sayısı 30'a ulaştı. Bu madalyalar arasında 13 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalya yer aldı. Milli sporcular, bu başarılarıyla Türk halterini uluslararası alanda temsil etmeye devam ediyor.