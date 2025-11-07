Gençlerbirliği 1-0 RAMS Başakşehir | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
İlk yarı özeti
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Dimitrious Goutas'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.
17. dakikada sağ kanattan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Tongya'nın şutunda top üstten auta çıktı.
35. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Thalisson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat ve hakemler
Stat: Eryaman
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı
Takımlar
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Tom Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Sekou Koita, Franco Tongya, M’Baye Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Kevin Csoboth, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Aburrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Amine Harit, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol
Thalisson (dk. 35) — Gençlerbirliği
