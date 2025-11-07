Gençlerbirliği 1-0 RAMS Başakşehir | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 12. hafta: Gençlerbirliği, Eryaman'da RAMS Başakşehir karşısında Thalisson'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 21:15
Gençlerbirliği 1-0 RAMS Başakşehir | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Gençlerbirliği 1-0 RAMS Başakşehir | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Dimitrious Goutas'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

17. dakikada sağ kanattan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Tongya'nın şutunda top üstten auta çıktı.

35. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Thalisson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat ve hakemler

Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı

Takımlar

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Tom Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Sekou Koita, Franco Tongya, M’Baye Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Kevin Csoboth, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Aburrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Amine Harit, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol

Thalisson (dk. 35) — Gençlerbirliği

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, RAMS BAŞAKŞEHİR'İ SAHASINDA AĞIRLIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, RAMS BAŞAKŞEHİR'İ SAHASINDA AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI BAŞKENT EKİBİNİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE NOKTALANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, RAMS BAŞAKŞEHİR'İ SAHASINDA AĞIRLIYOR....

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği 1-0 RAMS Başakşehir | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
2
Mustafa Alper Avcı: 'Milli Arayı İyi Değerlendireceğiz' — İstanbulspor 5-0 Mağlubiyeti
3
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 2-1 Vanspor FK — Anziani ve Camara golleri
4
TFF, Yeni Malatyaspor - Arnavutköy Maçı Hakemlerini Açıkladı
5
Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri Şampiyonu
6
Fenerbahçe Beko Deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 Yendi
7
Wuxi'de Dünya Tekvando Şampiyonası: Furkan Ubeyde gümüş, Sude Yaren bronz

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı