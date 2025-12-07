Gençlerbirliği 3-0 Fatih Karagümrük (Trendyol Süper Lig, 15. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte goller Oğulcan Ülgün (29'), Sekou Koita (65') ve Metehan Mimaroğlu (74')'dan geldi.

Maçtan dakikalar

29' - Gençlerbirliği'nde Oğulcan Ülgün fileleri havalandırarak ilk golü kaydetti.

53' - Sağ kanattan gelişen atakta Koita'nın ortasında ceza yayı civarında Dele-Bashiru'nun vuruşu üst direkten döndü.

65' - Dele-Bashiru'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Metehan'ın ceza yayına çevirdiği topu önüne alan Koita, penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı.

69' - Niang'ın penaltı noktasının üzerinden sol üst köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu; ancak VAR incelemesiyle ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

74' - Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası önünde topla buluşan Niang'ın vuruşunu kaleci Grbiç çıkardı; pozisyon devamında Metehan topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.

84' - Hızlı gelişen atakta Tongya'nın ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.

Statü, hakemler ve kadrolar

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi

Gençlerbirliği (ilk 11): Ricardo, Thalisson, Zan Zuzek, Dimitrios Goutas, Göktan Gürpüz (Henry Onyekuru dk. 77), Pedro Pereira, Dele-Bashiru, Sekou Koita (Samed Onur dk. 86), Mbaye Niang (Furkan Ayaz Özcan dk. 86), Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 55), Tongya (Varesanovic dk. 86).

Yedekler: Erhan Erentürk, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fatih Karagümrük (ilk 11): Ivo Grbic, Enzo Roco (Çağtay Kurukalıp dk. 81), Claudio Kranevitter, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkay Özcan, Daniel Johnson (Barış Kalaycı dk. 62), Marius Tresor Doh (Andre Gray dk. 71), David Fofana, Muhammed Kadıoğlu, Ricardo Esgaio, Serginho.

Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Nikoloz Ugrekhelidze, Alper Emre Demirol, Ali Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 29), Sekou Koita (dk. 65), Metehan Mimaroğlu (dk. 74) — Gençlerbirliği

Sarı kartlar: Marius Tresor Doh, Ivo Grbic (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

