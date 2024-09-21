Gençlerbirliği 3. Maçında da Galip: Pendikspor'u 1-0 Yendi

Gençlerbirliği, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Elde Etti

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, Mete Kaan Demir’in ikinci yarıda attığı gol ile maçı 1-0 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Puan Durumu ve Maç Analizi

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 11'e çıkarttı. Sezonun ilk haftasında Kocaelispor'a 2-1 yenilen başkent takımı, devamında Boluspor ile 1-1, Iğdır FK ile ise 0-0 berabere kalmıştı. Ligin 4. haftasında Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, ardından Erzurumspor FK ve Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerek büyük bir çıkış yakaladı.

Deplasman Performansı ve Gelecek Maçlar

İlk 6 haftada 4 maçını dış sahada oynayan takım, bu maçlarda iki galibiyet, birer beraberlik ve kayıpla sonuçlandı. Bu hafta Gençlerbirliği, sezonun 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde önemli bir ivme kazanarak sahaya çıkmaya devam edecek.