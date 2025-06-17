Gençlerbirliği Divan Kurulu Yeni Üyeleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Gençlerbirliği Kulübü, 14 Haziran'daki olağan genel kurulunda seçilen divan kurulunun ilk toplantısını düzenledi.
Başkent ekibinin verdiği bilgiye göre, toplantı Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, kulüp başkanı Osman Sungur da katılarak yeni üyelerle tanıştı.
İlk toplantıda görev dağılımı yapılarak, divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt, başkan vekilliğine Ozan Güler ve İlham Sıdal, yazmanlığa ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle seçildi.
Gençlerbirliği Kulübünün 14 Haziran'daki olağan genel kurulunda seçilen divan kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.