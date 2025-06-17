DOLAR
39,4 -0,1%
EURO
45,65 -0,13%
ALTIN
4.289,29 -0,16%
BITCOIN
4.179.824,48 2,47%

Gençlerbirliği Divan Kurulu Yeni Üyeleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Gençlerbirliği Divan Kurulu, ilk toplantısını Beştepe Tesisleri'nde yaptı ve yeni görev dağılımını belirledi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 11:15
Gençlerbirliği Divan Kurulu Yeni Üyeleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Gençlerbirliği Kulübü, 14 Haziran'daki olağan genel kurulunda seçilen divan kurulunun ilk toplantısını düzenledi.

Başkent ekibinin verdiği bilgiye göre, toplantı Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, kulüp başkanı Osman Sungur da katılarak yeni üyelerle tanıştı.

İlk toplantıda görev dağılımı yapılarak, divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt, başkan vekilliğine Ozan Güler ve İlham Sıdal, yazmanlığa ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle seçildi.

Gençlerbirliği Kulübünün 14 Haziran'daki olağan genel kurulunda seçilen divan kurulu, ilk...

Gençlerbirliği Kulübünün 14 Haziran'daki olağan genel kurulunda seçilen divan kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği Divan Kurulu Yeni Üyeleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
2
Beypazarı 49. Hitit Rallisi'ne Ev Sahipliği Yapacak
3
Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman'da Üçüncü Oldu
4
TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması
5
Slavia Prag ve Fenerbahçe Beraberliği: UEFA Avrupa Ligi İlk Yarı Sonucu 1-1
6
Milli Okçu Mete Gazoz, Antalya'da Gençlerle Buluştu
7
İshak Paşa Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!