Gençlerbirliği, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından 20 Eylül Cumartesi Eyüpspor maçı için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:33
Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına odaklandı

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına odaklandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği, 20 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman Detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir çalışma gerçekleştirdi. Maçta forma giyen oyuncular, antrenmanda fitness salonunda çalışarak toparlanma odaklı program uyguladı.

Kısa süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise sahada antrenman yaptı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, 5’e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda yapılan çift kale maç ile son buldu.

