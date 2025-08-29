DOLAR
Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 4. hafta Fenerbahçe maçı öncesi Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma, 5'e 2, çift kale ve şut çalıştı; Moussa Kyabou idmana katıldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 31 Ağustos Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman Detayları

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 5'e 2 top kapma oyununa geçti. İdman, yarı sahada çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlık ve İyileşme Durumu

Başkent ekibinin idmanına, tedavisi tamamlanarak iyileşme sürecine giren Moussa Kyabou de katıldı. Tedavileri devam eden Daniel Popa ve Ensar Kemaloğlu antrenmanda yer almazken, Peter Etebo ile Henry Onyekuru takımdan ayrı çalıştı.

Taraftar Desteği

Antrenmanın bitiminde bir grup taraftar, takıma tatlı ikram ederek 31 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmada başarı diledi.

