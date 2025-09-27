Gençlerbirliği, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Zecorner Kayserispor maçı öncesi Beştepe'de son antrenmanını tamamladı; Ensar Kemaloğlu kadroya alınmadı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:42
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan haftanın son antrenmanı, dar alanda pas çalışmasıyla başladı.

Daha sonra takım 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Saha kenarında yapılan sprint ve bireysel şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Başkent ekibi, bugün Kayseri'ye kara yoluyla hareket edecek.

Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmuyor; ancak tedavisi devam eden Ensar Kemaloğlu, kamp kadrosunda yer almadı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

