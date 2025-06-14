Gençlerbirliği'nde Osman Sungur Yeniden Başkan Seçildi

Osman Sungur, Yeniden Başkanlığa Seçildi

Başkent ekibinin 35. olağan genel kurul toplantısında Osman Sungur, 649 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Nilüfer Bircan ise 274 oyda kaldı. Toplantı, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Adaylık Süreci ve Sonuçlar

Genel kurulda, mevcut başkan Osman Sungur ile birlikte Nilüfer Bircan yarıştı. Diğer adaylar olan Murat Şamil Şen, Arif Ölmez ve Ahmet Turgut, adaylıktan çekilerek Bircan'ın yönetim kurulu aday listesinde yer aldı. Kullanılan toplam 932 oydan 649'unu alan Osman Sungur, üst üste ikinci kez başkanlık görevine seçildi. 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulunun Oluşumu

Osman Sungur başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Erhan Kızılmeşe

Canpolat Aras

Murat Karahan

Taner Ünlü

Mehmet Selvi

Kenan Memiş

Rıfat Songür

Ateş Şendil

Atilla Yıldırım

İsmail Geliç

Adem Becerikli

Mehmet Kaya

Eyüp Taymur

Serkan Yıldız

Ömer Faruk Fukara

Abdulfettah Doğan

Mücahit Şentürk

Aykut Çakmaklı

Süleyman Yurtseven

Özer Yıldırım

Fuat Yılmaz

Şanser Kadooğlu

Mithat Akar

Yalçın Artukoğlu

Başkan Sungur'un Açıklamaları

Osman Sungur, genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün mali durumu hakkında bilgiler verdi. "489 milyon lira borç ile devraldığımız kulübümüz, şu an 130-140 milyon liraya indi. Gayrimenkul satışı ile elde ettiğimiz gelirlerin tamamı girişimci faaliyetlerimize yönlendirilmiştir. Kulübün bu durumu, geçmişteki yönetimsel hataların düzeltilmesiyle mümkün olmuştur," dedi.

Spor ve Gelecek Hedefleri

Sungur, takımın Süper Lig'e geri döndüğünü belirterek, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın aynasıdır. İlk hedefimiz ilk 5 içerisinde yer alarak Avrupa kupalarına katılmaktır," dedi. Ayrıca, takımın geleceği ile ilgili umutlu açıklamalarda bulunarak, yeni yönetimin büyük sinerji katacağını vurguladı.

Divan Başkanlığı ve Tartışmalar

Divan başkanlığı seçimi sırasında yaşanan tartışmalar sonrası taraflar anlaşarak sandık kurulmasına karar verdi. Delegeler, Suphi Acar Yalçınkaya'yı 521 oyla divan başkanı olarak seçti. Ancak, genel kurulda bazı tartışmalar yaşandı ve isim sponsorluğunun alınmaması gibi maddeler oylamaya sunuldu.

Gençlerbirliği Kulübünün genel kurul toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkent ekibinin 35. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Osman Sungur seçildi. Sungur, burada konuşma yaptı.

Gençlerbirliği Kulübünün genel kurul toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkent ekibinin 35. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Osman Sungur seçildi. Sungur, burada konuşma yaptı.