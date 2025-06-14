Gençlerbirliği'nde Osman Sungur Yeniden Başkan Seçildi

Osman Sungur, Yeniden Başkanlığa Seçildi
Başkent ekibinin 35. olağan genel kurul toplantısında Osman Sungur, 649 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Nilüfer Bircan ise 274 oyda kaldı. Toplantı, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Adaylık Süreci ve Sonuçlar
Genel kurulda, mevcut başkan Osman Sungur ile birlikte Nilüfer Bircan yarıştı. Diğer adaylar olan Murat Şamil Şen, Arif Ölmez ve Ahmet Turgut, adaylıktan çekilerek Bircan'ın yönetim kurulu aday listesinde yer aldı. Kullanılan toplam 932 oydan 649'unu alan Osman Sungur, üst üste ikinci kez başkanlık görevine seçildi. 9 oy ise geçersiz sayıldı.
Yeni Yönetim Kurulunun Oluşumu
Osman Sungur başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
- Erhan Kızılmeşe
- Canpolat Aras
- Murat Karahan
- Taner Ünlü
- Mehmet Selvi
- Kenan Memiş
- Rıfat Songür
- Ateş Şendil
- Atilla Yıldırım
- İsmail Geliç
- Adem Becerikli
- Mehmet Kaya
- Eyüp Taymur
- Serkan Yıldız
- Ömer Faruk Fukara
- Abdulfettah Doğan
- Mücahit Şentürk
- Aykut Çakmaklı
- Süleyman Yurtseven
- Özer Yıldırım
- Fuat Yılmaz
- Şanser Kadooğlu
- Mithat Akar
- Yalçın Artukoğlu
Başkan Sungur'un Açıklamaları
Osman Sungur, genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün mali durumu hakkında bilgiler verdi. "489 milyon lira borç ile devraldığımız kulübümüz, şu an 130-140 milyon liraya indi. Gayrimenkul satışı ile elde ettiğimiz gelirlerin tamamı girişimci faaliyetlerimize yönlendirilmiştir. Kulübün bu durumu, geçmişteki yönetimsel hataların düzeltilmesiyle mümkün olmuştur," dedi.
Spor ve Gelecek Hedefleri
Sungur, takımın Süper Lig'e geri döndüğünü belirterek, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın aynasıdır. İlk hedefimiz ilk 5 içerisinde yer alarak Avrupa kupalarına katılmaktır," dedi. Ayrıca, takımın geleceği ile ilgili umutlu açıklamalarda bulunarak, yeni yönetimin büyük sinerji katacağını vurguladı.
Divan Başkanlığı ve Tartışmalar
Divan başkanlığı seçimi sırasında yaşanan tartışmalar sonrası taraflar anlaşarak sandık kurulmasına karar verdi. Delegeler, Suphi Acar Yalçınkaya'yı 521 oyla divan başkanı olarak seçti. Ancak, genel kurulda bazı tartışmalar yaşandı ve isim sponsorluğunun alınmaması gibi maddeler oylamaya sunuldu.
Gençlerbirliği Kulübünün genel kurul toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkent ekibinin 35. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Osman Sungur seçildi. Sungur, burada konuşma yaptı.
Gençlerbirliği Kulübünün genel kurul toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkent ekibinin 35. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Osman Sungur seçildi. Sungur, burada konuşma yaptı.