Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a Transfer Yolculuğu: Baran Yıldız

Gençlerbirliği'nden Yeni Bir Yıldız: Baran Yıldız

Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki yeteneği Baran Yıldız, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin genel menajeri Ali Ekber Düzgün, Baran'ın transferinin resmi imzaya kaldığını duyurdu.

Transfer Detayları ve Beklentiler

Düzgün, verdiği demeçte, "Baran'ın transferinde iş resmi imzaya kaldı. Henüz resmen sonuçlanmadı. Ama herhangi bir sürpriz olmadığı sürece genç futbolcumuz İngiltere yolcusu." ifadelerini kullandı. Transfer süreci hakkında bilgi veren Düzgün, Baran'ın bir Premier Lig kadrosuna dahil olmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Düzgün, ayrıca: "Umarım yeni takımında kadro şansı bulur. Çünkü o kadroya girdiği sürece Gençlerbirliği'nin de bu transferden elde edeceği kazanç artacak. Bir sonraki satışından da kulübümüzün bir payı var. Umut ediyorum ki Baran da Arda Güler örneğinde olduğu gibi kariyerinde ilerlerken onu yetiştiren kulübe yeni kazançlar sağlar." şeklinde konuştu.

Altyapı için Yeni Bir Strateji Geliştirilmelidir

Düzgün, hem Arda Güler hem de Baran Yıldız örnekleri üzerinden altyapıya yaklaşımın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Altyapıdan yetişen oyuncuların Avrupa kulüplerinde öne çıkma fırsatını yakaladığını kaydeden Düzgün, "Beştepe'den daha çok yıldızlar çıkar" dedi.

Geçmiş Transferler ve Gelecek Potansiyeli

2 Ocak 2007 doğumlu Baran Yıldız, bu sezon başkent ekibinin 17 ve 19 yaş altı takımlarında toplam 15 maça çıktı. Genç yetenek, A takımla bazı antrenmanlarda da yer aldı. Daha önce Arda Güler Fenerbahçe'ye, ardından Real Madrid'e; Mert Çetin ise Roma'ya transfer olmuştu.