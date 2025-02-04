Gençlerbirliği'nden Süper Lig İçin Kenetlenme Çağrısı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, ligin 23. haftasında takımlarının Süper Lig hedefi doğrultusunda birlik ve beraberlik mesajı verdi. ''Artık küskünlüklerin zamanı değil'' diyerek camiayı kenetlenmeye davet eden Sungur, mayıs ayında elde edilecek başarının önemine vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig'de peş peşe 4 galibiyet alarak 4. sıraya yerleşen takım, geçtiğimiz hafta Alagöz Holding Iğdır FK karşısında 2-0'lık bir zafer elde etti. Maç sonrasında bir yazılı açıklama yapan Sungur, ''Takım halinde oynayan bir Gençlerbirliği gördük'' ifadesini kullanarak, birlik olmanın önemine dikkat çekti.

Mali zorluklarla boğuşan kulüplerinin geleceği için önlerindeki üç ayın kritik olduğunu belirten Sungur, ''Bu dönemde camia olarak kenetlenirsek, Süper Lig'de olacağız'' dedi. Taraftarların maçlara katılması için çağrıda bulunan başkan, ''Herkes bir arkadaşını alıp maça gelsin'' şeklinde konuştu.

Yeni transferlerle kadro güçlendirmesi yaptıklarını söyleyen Sungur, tüm Gençlerbirliklilerin destek vermesi gerektiğini vurguladı. ''Gençlerbirliği için kışın bitmesine az kaldı. Önümüz bahar, Süper Lig bizi bekliyor'' dedi.

Gençlerbirliği, 7 Şubat Cuma günü Esenler Erokspor'u konuk edecek. Bu önemli maç, takımın Süper Lig yolundaki hedefleri için kritik bir fırsat sunuyor.