DOLAR
35,29 -0,48%
EURO
36,86 -0,42%
ALTIN
2.976,56 -0,68%
BITCOIN
3.297.856,98 0,37%

Gençlerbirliği'nin Yeni Teknik Ekibi Belli Oldu

Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yardımcıları ve antrenör kadrosunu açıkladı. Takım, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:56
Gençlerbirliği'nin Yeni Teknik Ekibi Belli Oldu

Gençlerbirliği'nin Yeni Teknik Ekibi Belli Oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile birlikte yoluna devam ediyor. Kulüp, Hüseyin Eroğlu'nun teknik ekibini duyurdu.

Ekibin Kadrosu

Hüseyin Eroğlu'nun yardımcı antrenörleri olarak Halit Eroğlu ve Burhan Alıcı görev alacak. Ayrıca, kaleci antrenörü olarak Neşet Büyükkılıç, atletik performans antrenörleri olarak Dünyacan Çiçekverdi ve Alper Karaman, analiz antrenörleri olarak da Tolga Sayın ve Mert Arda Açıkgöz atandı.

Sakaryaspor Hazırlıkları Sürüyor

Gençlerbirliği, 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilmekte. Hazırlık antrenmanı, koşu ve koordinasyon çalışmaları ile başladı ve minyatür kalelerle kurulan dar alanda oyun ile devam etti. İdman, çift kale maç ile tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı: Yeni Hedefler ve Umutlar
2
Gençlerbirliği'nin Yeni Teknik Ekibi Belli Oldu
3
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u Mağlup Ederek Gruplara Katıldı
4
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
5
Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı
6
Fenerbahçe, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Bellona Kayserispor'da Nurettin Açıkalın Başkanlık Görevine Getirildi

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?