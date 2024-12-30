Gençlerbirliği'nin Yeni Teknik Ekibi Belli Oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile birlikte yoluna devam ediyor. Kulüp, Hüseyin Eroğlu'nun teknik ekibini duyurdu.

Ekibin Kadrosu

Hüseyin Eroğlu'nun yardımcı antrenörleri olarak Halit Eroğlu ve Burhan Alıcı görev alacak. Ayrıca, kaleci antrenörü olarak Neşet Büyükkılıç, atletik performans antrenörleri olarak Dünyacan Çiçekverdi ve Alper Karaman, analiz antrenörleri olarak da Tolga Sayın ve Mert Arda Açıkgöz atandı.

Sakaryaspor Hazırlıkları Sürüyor

Gençlerbirliği, 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilmekte. Hazırlık antrenmanı, koşu ve koordinasyon çalışmaları ile başladı ve minyatür kalelerle kurulan dar alanda oyun ile devam etti. İdman, çift kale maç ile tamamlandı.