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Gençlerbirliği, Portekizli Joca ile Anlaştı

Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Joca ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:13
Gençlerbirliği, Portekizli Joca ile Anlaştı

Gençlerbirliği, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Jorge Samuel Figueiredo Fernandes (Joca) ile kadrosunu güçlendirdi.

1,5 Yıllık Sözleşme İmzalandı

Baskent ekibi, son olarak Çin Süper Lig'in temsilcisi Wuhan Three Towns; formasını giyen 29 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Deneyimli Futbolcu Geçmişi

Kariyerinin büyük bir kısmını Çin dışında geçiren Joca, önceki dönemlerde Braga, Tondela, Rio Ave ve Leixoes takımlarında görev aldı. Bu deneyimi ile Gençlerbirliği'ne büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Jorge Samuel Figueiredo...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Jorge Samuel Figueiredo Fernandes'i (Joca) kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Jorge Samuel Figueiredo...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Jorge Samuel Figueiredo Fernandes'i (Joca) kadrosuna kattı.

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