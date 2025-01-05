Gençlerbirliği, Sakaryaspor Maçı Öncesi Taraftar Desteği ile Moral Buldu

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, zorlu maç öncesinde taraftar desteği ile moral buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana bir grup Gençlerbirliği taraftarı katıldı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen antrenman sırasında taraftarlar, saha kenarında meşale yakıp tezahüratlarda bulunarak takıma destek verdi.

Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekipte, kart cezası bulunan Amilton Minervino Da Silva ve tedavileri devam eden Yasin Güreler, Abdullah Şahindere ile Zan Zuzek maça katılamayacak.