Gençlerbirliği Taraftarları Trendyol Süper Lig Sevinçlerini Dev Ekranda Kutladı

Trendyol 1. Lig'in son haftasında, Fits Gömlek Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, Ankara'daki taraftarlar tarafından dev ekrandan takip edildi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulübün kurduğu ekranda, kırmızı-siyahlı taraftarlar maçın ardından Trendyol Süper Lig'e yükselişlerini coşkuyla kutladılar.

Maç boyunca, tribünleri aratmayan Gençlerbirliği taraftarları, tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek verdiler.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar, kutlamalara bayraklar, meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla bir süre daha devam ettiler.

Kutlamaların ardından, taraftarlar Gençlerbirliği kafilesini karşılamak üzere Esenboğa Havalimanı'na doğru yola çıktılar.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Fits Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, Ankara'daki taraftarlarla Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp tarafından kurulan dev ekranda takip edildi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar maçın ardından Trendyol Süper Lig'e yükselişi coşkuyla kutladı.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Fits Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, Ankara'daki taraftarlarla Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp tarafından kurulan dev ekranda takip edildi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar maçın ardından Trendyol Süper Lig'e yükselişi coşkuyla kutladı.