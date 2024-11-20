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Genoa'nın Yeni Teknik Direktörü Patrick Vieira Oldu

Genoa, Serie A'da teknik direktörlük görevine Patrick Vieira'yı getirdi. Takım, bu sezon 17. sırada bulunuyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:53
Genoa'nın Yeni Teknik Direktörü Patrick Vieira Oldu

Genoa, Patrick Vieira ile Anlaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa, teknik direktörlük görevine Patrick Vieirayı getirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Alberto Gilardino ile yolların ayrılması sonrasında mavi-kırmızı takımın yeni teknik direktörünün Vieira olduğu duyuruldu.

Patrick Vieira'nın Kariyeri

48 yaşındaki Fransız teknik direktör, 2013 yılında Manchester City’nin genç takımında antrenörlük kariyerine başladı. Vieira, sırasıyla New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg gibi kulüplerde de görev aldı.

Beklenti ve Hedefler

Futbolculuk kariyerinde bir dizi önemli şampiyonluk kazanan Vieira, teknik direktör olarak henüz kupa kazanamamış olmasına rağmen, Genoa'nın hedeflerini gerçekleştirmekte kararlı. Bu sezon Serie A’da oynadıkları 12 maçta yalnızca 10 puan toplayarak 17. sırada yer alan Genoa için Vieira'nın gelişi umut veriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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