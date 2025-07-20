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Giresun'da Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Coşkusu

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun Bulancak'ta heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 16:50
Giresun'da Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Coşkusu

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışı Giresun'da Gerçekleşti

Giresun, spor tutkunlarına ev sahipliği yaptı! Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'un Bulancak ilçesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bulancak Belediyesi ve Giresun Offroad Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen bu muhteşem etap yarışı, ilçe parkurunda yapıldı.

52 Sportif Katılım ve Heyecan Dolu Anlar

Bulancak'ın zorlu parkurunda, toplamda 52 sporcu ve 26 araç kıyasıya mücadele etti. Yarış süresince, bölge halkı ve off-road severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışta, araç arızaları sonrasında görevliler ve diğer katılımcılar hızlı bir şekilde müdahale ederek destek oldu.

Ödül Töreni ile Finale Ulaşan Yarış

Yarışların sonunda, başarılı olan sporcular için bir ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren isimler, ödüllerini gerçekleştirilen törenle aldı. Giresun'da gerçekleşen bu heyecan dolu etkinlik, off-road tutkunları için unutulmaz anlar yaşattı.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'da gerçekleştirildi.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'da gerçekleştirildi.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'da gerçekleştirildi.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'da gerçekleştirildi.

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