Giresun Sanayispor Kadın Futbol Süper Ligi'ne Yükseldi, Hedef Şampiyonluk

Giresun Sanayispor, Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen lider konumda, taraftarlarının önünde zafer arıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:41
Giresun Sanayispor Kadın Futbol Süper Ligi'ne Yükseldi, Hedef Şampiyonluk

Giresun Sanayispor'un Hedefi Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk

TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunda averajla lider konumda bulunan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldiğini kesinleştirmenin yanı sıra, son maçını kazanarak sezonu şampiyon tamamlamak istiyor.

Taraftar Desteği ile Şampiyonluk Kutlaması

Yeşil-beyazlı ekip, Çotanak Spor Kompleksi'nde 23 Mart Pazar günü 1207 Antalyaspor ile yapacağı mücadeleden zaferle ayrılarak, Giresunlu taraftarları ile birlikte sezonun şampiyonluğunu kutlamak arzusunda.

Teknik Direktör Erman Akyol'un Vizyonu

Takımın teknik direktörü Erman Akyol, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Akyol, oyuncuların bir araya geldiğini ve Çotanak Spor Kompleksi'nde taraftar geçidinden yararlanarak galibiyet elde etmeyi umduklarını ifade etti.

İnanç ve Motivasyon

Akyol, Play-off maçlarında gösterdikleri azmi ve kararlılığı vurgulayarak, "İnandık, hedefimizi koyduk. Her zorluğun üstesinden geldik. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz," dedi.

Oyunculardan Hedeflerine Vurgu

Orta saha oyuncusu Ayşe Taslak, ilk günden beri hedeflerinin Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak olduğunu belirtti. Zorlu bir süreç geçirdiklerine değinen Taslak, 1207 Antalyaspor maçında son sözü söyleyeceklerini belirtti.

Sol kanat oyuncusu Fatma Nur Şenses ise, "Süper Lig'e çıktık diye rahatlamadık, daha da hırslandık. Zorlu süreçlerden başarıyla çıkarak, takım ruhumuzu koruduk," şeklinde konuştu.

Tüm Giresunlular Maça Davet Ediliyor

Giresun Sanayispor oyuncuları, taraftarları tribünde görmekten mutluluk duyduklarını ve tüm Giresunluları maça davet ettiklerini duyurdular. 1207 Antalyaspor maçının heyecanı tüm takımı sarmış durumda.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Giresun Sanayispor, son maçından galip...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Giresun Sanayispor, son maçından galip gelerek sezonu şampiyon tamamlamayı hedefliyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Giresun Sanayispor, son maçından galip...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Giresun Sanayispor, son maçından galip gelerek sezonu şampiyon tamamlamayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun Sanayispor Kadın Futbol Süper Ligi'ne Yükseldi, Hedef Şampiyonluk
2
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1 - 2 Atakaş Hatayspor
3
Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 Mağlup Etti
4
Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Maçları Tamamlandı
5
MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın İkinci Ayağı Marmaris'te Tamamlandı
6
Derbide İlk Golün Önemi: Galatasaray ve Fenerbahçe Rekabeti
7
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması Mersin'de Başladı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor