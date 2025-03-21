Giresun Sanayispor Kadın Futbol Süper Ligi'ne Yükseldi, Hedef Şampiyonluk

Giresun Sanayispor'un Hedefi Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk

TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunda averajla lider konumda bulunan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldiğini kesinleştirmenin yanı sıra, son maçını kazanarak sezonu şampiyon tamamlamak istiyor.

Taraftar Desteği ile Şampiyonluk Kutlaması

Yeşil-beyazlı ekip, Çotanak Spor Kompleksi'nde 23 Mart Pazar günü 1207 Antalyaspor ile yapacağı mücadeleden zaferle ayrılarak, Giresunlu taraftarları ile birlikte sezonun şampiyonluğunu kutlamak arzusunda.

Teknik Direktör Erman Akyol'un Vizyonu

Takımın teknik direktörü Erman Akyol, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Akyol, oyuncuların bir araya geldiğini ve Çotanak Spor Kompleksi'nde taraftar geçidinden yararlanarak galibiyet elde etmeyi umduklarını ifade etti.

İnanç ve Motivasyon

Akyol, Play-off maçlarında gösterdikleri azmi ve kararlılığı vurgulayarak, "İnandık, hedefimizi koyduk. Her zorluğun üstesinden geldik. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz," dedi.

Oyunculardan Hedeflerine Vurgu

Orta saha oyuncusu Ayşe Taslak, ilk günden beri hedeflerinin Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak olduğunu belirtti. Zorlu bir süreç geçirdiklerine değinen Taslak, 1207 Antalyaspor maçında son sözü söyleyeceklerini belirtti.

Sol kanat oyuncusu Fatma Nur Şenses ise, "Süper Lig'e çıktık diye rahatlamadık, daha da hırslandık. Zorlu süreçlerden başarıyla çıkarak, takım ruhumuzu koruduk," şeklinde konuştu.

Tüm Giresunlular Maça Davet Ediliyor

Giresun Sanayispor oyuncuları, taraftarları tribünde görmekten mutluluk duyduklarını ve tüm Giresunluları maça davet ettiklerini duyurdular. 1207 Antalyaspor maçının heyecanı tüm takımı sarmış durumda.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Giresun Sanayispor, son maçından galip gelerek sezonu şampiyon tamamlamayı hedefliyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Giresun Sanayispor, son maçından galip gelerek sezonu şampiyon tamamlamayı hedefliyor.