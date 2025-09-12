Gloria Kupası: Bahçeşehir Koleji 99-82 ile TOFAŞ'ı Yendi

Bahçeşehir Koleji, Gloria Kupası'nda TOFAŞ'ı 99-82 mağlup etti
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Kupası maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 99-82 yendi.
Maçın perde arkası
Mücadelenin ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji 28-18 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip, devreye de 54-42 önde girerek ritmini korudu.
Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, rakibi karşısında final skoru olan 99-82'yle sahadan galip ayrıldı.
Turnuva takvimi
Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
