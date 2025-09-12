Gloria Kupası: Bahçeşehir Koleji 99-82 ile TOFAŞ'ı Yendi

Gloria Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Belek'te oynanan maçta TOFAŞ'ı 99-82 mağlup etti; ilk periyot 28-18, devre 54-42 olarak tamamlandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:19
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Kupası maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 99-82 yendi.

Mücadelenin ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji 28-18 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip, devreye de 54-42 önde girerek ritmini korudu.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, rakibi karşısında final skoru olan 99-82'yle sahadan galip ayrıldı.

Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

