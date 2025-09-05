Gloria Pre-Season Games 2025: Esenler Erokspor 81-68 ile Yukatel Merkezefendi'yi Yendi

Gloria Pre-Season Games 2025: Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi'yi 81-68 Yendi
Antalya'da oynanan hazırlık maçında Esenler Erokspor üstünlüğü sürdürdü
Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-68 mağlup etti.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini Esenler Erokspor 22-18 önde tamamladı. İlk yarı skoru ise 38-37 Esenler Erokspor lehineydi.
Üçüncü çeyreği de 53-52 üstün bitiren Esenler Erokspor, karşılaşmayı 81-68 skoruyla galip tamamladı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
