DOLAR
41,25 -0,22%
EURO
48,38 -0,56%
ALTIN
4.766,41 -1,61%
BITCOIN
4.572.659,95 -0,45%

Gloria Pre-Season Games 2025: Esenler Erokspor 81-68 ile Yukatel Merkezefendi'yi Yendi

Gloria Pre-Season Games 2025'te Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-68 mağlup etti; turnuva 14 Eylül'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:19
Gloria Pre-Season Games 2025: Esenler Erokspor 81-68 ile Yukatel Merkezefendi'yi Yendi

Gloria Pre-Season Games 2025: Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi'yi 81-68 Yendi

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Esenler Erokspor üstünlüğü sürdürdü

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-68 mağlup etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini Esenler Erokspor 22-18 önde tamamladı. İlk yarı skoru ise 38-37 Esenler Erokspor lehineydi.

Üçüncü çeyreği de 53-52 üstün bitiren Esenler Erokspor, karşılaşmayı 81-68 skoruyla galip tamamladı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta...

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Erokspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaştı.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Afyonkarahisar'da Açıldı
3
18 Yaş Altı Milli Takımı Meksika'yı 4-0 Yendi - Vaclav Jezek Turnuvası (Çekya)
4
Fenerbahçe 14 Eylül'deki Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
5
İspanya Milli Takımı Konya'ya Geldi — Türkiye ile 7 Eylül'de Karşılaşacak
6
İstanbul Yarış Festivali Veliefendi'de Başlıyor
7
A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İsveç Maçına Hazır

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire