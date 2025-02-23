Göcek Kış Trofesi 2. Ayak Yat Yarışları Fethiye'de Sona Erdi

Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. Ayağı Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın ikinci ayağı, heyecan dolu mücadelelerle sona erdi. Göcek Yat Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, ABD, Hollanda ve İngiltere'den 13 yelkenli yat ile 84 sporcu bir araya geldi.

Yarışlar, Göcek Koyu içinden start alarak, Kızılada'yı dönüp Göcek Adası önünde sona eren toplam 16 millik bir rotada gerçekleştirildi.

İlk Üçteki Yelkenliler

Trofenin ikinci ayağında, sınıflarına göre ilk üçte yer alan yat ve kaptanları şu şekilde belirlendi:

IRC 1

1- Flyer (Tora Sebahattin Kutoğlu)

2- Eker Süzme (Nazmi Ahmet Eker)

3- Eker 40 (Umut Efe Alpocak)

1- Flyer (Tora Sebahattin Kutoğlu) 2- Eker Süzme (Nazmi Ahmet Eker) 3- Eker 40 (Umut Efe Alpocak) IRC 2

1- Cheese (Güney Kaptan)

2- Looping (Yuri Schirelenko)

3- Arnes (Alexey Diasamidze)

1- Cheese (Güney Kaptan) 2- Looping (Yuri Schirelenko) 3- Arnes (Alexey Diasamidze) IRC 3

1- Hey Teacher (Serhat Ayan)

2- Exit (Emre Derman)

3- Nılıka (Levent Karabeyoğlu)

Böylece, Göcek Kış Trofesi'nin ikinci ayağı da başarıyla tamamlanarak sporcular için unutulmaz anlara sahne oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi. Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, ABD, Hollanda ve İngiltere'den 13 yelkenli yat ile 84 sporcu katıldı. Tekneler, Kızılada'yı dönüp Göcek Adası önünde sona eren 16 millik rotada mücadele etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi. Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, ABD, Hollanda ve İngiltere'den 13 yelkenli yat ile 84 sporcu katıldı. Tekneler, Kızılada'yı dönüp Göcek Adası önünde sona eren 16 millik rotada mücadele etti.