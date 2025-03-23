Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. Ayağı Sonuçlandı

Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. Ayağı Sona Erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Göcek Yat Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, 4 farklı ülkeden 11 yelkenli yat ve toplamda 81 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

İki Günlük Yarış Mücadelesi

Yarışların son gününde yapılan mücadelelerin ardından, Göcek Yat Kulübü Başkanı Onur Ugan AA muhabirine etkinlik süresince 2 günde toplamda 4 yarış yapıldığını aktardı. Ugan, rüzgarın coğrafi ve şamandıra rotası açısından oldukça keyifli geçtiğini belirterek, "Sporcular büyük bir zevkle yarıştı" dedi.

Son Bahar Yarışları İçin Tarih Belirlendi

Ugan, 26-27 Nisan tarihlerinde yarışların son ayağının gerçekleştirileceğini duyurarak, bu etkinliklerin kış aylarında da yelken yarışlarının yapılabileceğini gösterdiğini ifade etti. "Hem sporcularımız hem de bölge turizmi için daha güzel, faydalı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Trofenin 3. Ayak Dereceleri

3. ayakta elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:

IRC 1 1- Eker Süzme (Nazmi Ahmet Eker) 2- Eker 40 (Umut Efe Alpocak) 3- Farraway (Ersan Dinç)

IRC 2 1- Cheese (Güney Kaptan) 2- Looping (Yaroslav Shirmanov) 3- Arnes (Alexey Diasamidze)

IRC 3 1- Hey Teacher (Serhat Ayan) 2- Exit (Emre Derman)

IRC Destek 1- Geoove (Bora Ergezgin)



Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi sona erdi. Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 11 yelkenli yat ve 81 sporcu katıldı. Etkinlik, son gün yarışlarıyla tamamlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi sona erdi. Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 11 yelkenli yat ve 81 sporcu katıldı. Etkinlik, son gün yarışlarıyla tamamlandı.