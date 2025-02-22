Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın İkinci Ayağı Başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları’nın ikinci ayağı, spor severlerin büyük ilgisiyle başladı. Göcek Yat Kulübü tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, ABD, Hollanda ve İngiltere'den toplam 13 yelkenli yat ve 84 sporcu ile gerçekleştiriliyor.

Tekneler, Göcek koyu içinden start alarak, Göcek Adası ile Yassıca Ada arasındaki coğrafi rotada kıyasıya bir mücadele veriyor. Yarışlar, özellikle yelken sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Göcek Yat Kulübü Başkanı Onur Ugan, yaptığı açıklamada, kış trofesinin ilk ayağının ocak ayında tamamlandığını hatırlattı. Ugan, kış aylarında sakin geçen turizm sezonunu yarışlarla canlandırmak istediklerini belirterek, “Kış aylarında da hafta sonu yarışları düzenleyerek Göcek'in yelken sporu için bir merkez haline gelmesini amaçlıyoruz. Mart ve nisan aylarında da yarışlarımız olacak. Böylelikle 19 Mayıs Kupası öncesinde dört ayaktan oluşan kış trofesini tamamlayacağız.” dedi.

Yarışların, yarın sona ereceği bildirildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları’nın ikinci ayağı başladı. Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, ABD, Hollanda ve İngiltere'den 13 yelkenli yat ve 84 sporcu katıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları’nın ikinci ayağı başladı. Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, ABD, Hollanda ve İngiltere'den 13 yelkenli yat ve 84 sporcu katıldı.