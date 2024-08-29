Gökçe Yavuz'un Altın Madalya Hedefi: Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Gökçe Yavuz'dan Altın Madalya Vizyonu

Milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na odaklanarak altın madalya hedeflediğini belirtti. “Hedefim altın madalya. Olimpiyatlara çok hazırım. Hiç bu kadar hazır olmamıştım” ifadelerini kullandı.

Fransa'daki Mücadele

Görme engelli sporcu, Paris'te düzenlenen ve 8 Eylül'e kadar sürecek olan oyunlarda, judo J1 73 kiloda yarışacak. Yavuz, günde çift antrenman yaparak kendisini şampiyonaya hazırlıyor.

Spor Geçmişi ve Dönüşü

39 yaşındaki Gökçe, daha önce güreşle ilgilendiğini ve evlendikten sonra görme yeteneğini kaybettiğinde bu sporu bıraktığını aktardı. Ancak sporu özlemeyi sürdürdüğünü dile getiren judocu, judo federasyonuna ulaşarak bu spora geri döndüğünü söyledi.

Haldun Efemgil’in Rolü

Yavuz, milli takım teknik direktörü Haldun Efemgil'in judoyu sevdiren ve bunu başarması için destekleyen kişi olduğunu belirtti. “Her Türk evladının Paris'te Türk bayrağını en yukarıda taşımak istediği” inancıyla olimpiyatlara katılacaklarını dile getirdi.

Destek ve Hedefler

Olimpiyatlara ilk kez katılacağını vurgulayan Gökçe, “Allah'ın izniyle altın madalyayı alacağım.” dedi. Ayrıca kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür eden Yavuz, engelli bireylerin bazen unutulmuş hissettiğini ama sağlanan destek ve yardımlarla daha geniş kitlelere ulaşmanın kendilerini hırslandırdığını ifade etti.

Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.