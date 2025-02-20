Gökhan Akkan'dan Hayatı Kurtaran Hakem ve Arkadaşına Teşekkür Mesajı

Gökhan Akkan, maç sırasında yaşadığı boğulma tehlikesi sonrası hayatını kurtaran hakem ve takım arkadaşına teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:29
Gökhan Akkan'dan Hayatı Kurtaran Hakem ve Arkadaşına Teşekkür Mesajı

Gökhan Akkan'dan Hayat Kurtaran Teşekkür

Erzurumspor FK'nın stoperi Gökhan Akkan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı korkulu anların ardından hayatını kurtaran Guram Giorbelidze ve hakem Raşit Yorgancılar'a minnettar olduğunu dile getirdi. Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Esenler Erokspor maçında, 60. dakikada topun yüzüne çarpması sonucu yere yığılan Gökhan, dilinin boğazına kaçmasıyla baygınlık geçirdi.

Maç sırasında yaşanan bu olayda, Gökhan’ın hayatını kurtaran Guram ve Raşit Yorgancılar anında müdahale ederek nefes almasına yardımcı oldu. Gökhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olayın ciddiyetini fark etmem bir iki günümü aldı çünkü maçın sevinci ve 3 puanın mutluluğu içinde o anın farkında değildim" şeklinde konuştu.

Duygusal Anlar ve Takım Dayanışması

Gökhan, Raşit Yorgancılar'ı arayarak yaşadığı durumu dinleme ihtiyacı hissettiğini belirtti. "Başımda olmuş olan durumu arkadaşım Guram'dan dinledim, o da parmağını dişlerimin arasına koyarak çenemin kapanmasını engelledi. Raşit hocam doktor olduğu için ilk yardımı büyük bir özveriyle gerçekleştirdi. Bu benim için bir şans olmuş olabilir. Bu sebepten dostum Guram'a ve Raşit hocama teşekkür ediyorum" dedi.

Takım ruhunun kendilerini güçlü kıldığının altını çizen Akkan, "Videoyu izlediğimde ekip arkadaşlarımın başımdaki korkulu bekleyişi beni onurlandırdı. Takımdaşlık ve arkadaşlık olduğu sürece Erzurumspor olarak ligi istediğimiz şekilde bitirip bu mutlu serüveni taraftarlarımızla paylaşabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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