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Gökşen Fitik: "Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz"

Milli basketbolcu Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası'na güvenle ilerlediklerini ve galibiyet serisini sürdürme hedefinde olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:28
Gökşen Fitik: "Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Gökşen Fitik, yaklaşan Avrupa Şampiyonası için umut dolu açıklamalarda bulundu. Katılacakları turnuvada adım adım ilerlemeyi hedeflediklerini belirten Fitik, eleme grubunda 4'te 4 başarısıyla güçlerini artırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirine konuşan Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledikleri için memnuniyetini dile getirerek, "Kesinlikle bu galibiyet serisini de devam ettirmek istiyoruz. Maçların önemi kalmadı ama bu süreci de en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Takım olarak bir üst seviyeye nasıl çıkabiliriz, bunu düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

Fitik, önlerindeki iki maçı kazanarak Avrupa Şampiyonası'na daha hazır girmeyi amaçladıklarını vurguladı. İlk maçı İzmit'te oynayacaklarını, ardından ise gruptaki son karşılaşmaları için Romanya'ya konuk olacaklarını belirtti. Deplasmanda oynamanın zorluklarına dikkat çeken fitik, yine de süreci en iyi şekilde geçirerek turnuvaya hazırlanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Avrupa Şampiyonası için takıma olan güvenini dile getiren Gökşen Fitik, "Bu takımda herkes çok değerli. Ülkemizi temsil etmek büyük bir onur. Biz, bu mirası izleyerek büyüyen bir jenerasyonuz ve potansiyelimizin farkındayız. Son Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları alamadık ama bu deneyimleri dikkate alarak daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Her şampiyonanın kolay olmadığını belirten Fitik, önceliklerinin gruptaki ilk maçı kazanmak olduğunu belirtti. "Adım adım ilerleyecek ve hak ettiğimiz yere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız," diyerek sözlerini sonlandırdı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde...

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları İzlanda ve Romanya maçları öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde...

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları İzlanda ve Romanya maçları öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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