Görele Belediyespor Zorlu Maçta Ortahisar'ı 26-25 Yendi

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Heyecan Dolu Mücadele

Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 9. hafta maçında Görele Belediyespor, sahasında Ortahisar Belediyespor ile karşılaştı. Maç, 13 Şubat Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip, çekişmeli bir mücadelenin ardından sahadan 26-25 galip ayrıldı.

Maçın İlk Yarı Performansı

Karşılaşmanın ilk devresini Görele Belediyespor 13-10 önde kapattı. Bu sürede gösterdiği performansla avantaj yakalayan ev sahibi ekip, taraftarları önünde moral bulmuş oldu.

İkinci Yarıda Neler Oldu?

İkinci yarıda her iki takım da sahada büyük bir mücadele sergiledi. İkinci devre, oldukça çekişmeli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Fakat Görele Belediyespor, son dakikalarında üstünlüğünü koruyarak maçı 26-25 kazanmayı başardı.

Böylece Görele Belediyespor, ligdeki önemli bir galibiyet elde etti ve sıralamada daha da yükselmeyi hedefliyor.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 9. hafta maçında Görele Belediyespor sahasında Ortahisar Belediyespor'u 26-25 yendi. Ev sahibi takımın oyuncuları maçın ardından galibiyeti kutladı.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 9. hafta maçında Görele Belediyespor sahasında Ortahisar Belediyespor'u 26-25 yendi. Ev sahibi takımın oyuncuları maçın ardından galibiyeti kutladı.