Görme Engelli Sporcu Gülhan Atasayar, Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Görme Engelli Santral Memuru Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Avrupa üçüncüsü ve dünya beşincisi unvanlarına sahip Gülhan Atasayar, 7 yıl aradan sonra judo kariyerine döndü. 7 yaşında stargardt hastalığı nedeniyle %90 görme kaybı yaşayan Atasayar, kızı ve aile desteği ile yeniden mindere çıkma kararı aldı.

Judoya Dönüş Hikayesi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan Atasayar, 17 yaşında rehabilitasyon merkezinde öğretmeni sayesinde judo ile tanıştı. Zamanla artan ilgisi ve yoğun antrenman programı ile başarılarına devam etti. Türkiye'yi 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'nda temsil eden Atasayar, 2017'de kızı dünyaya geldikten sonra aktif sporculuğa ara verdi.

Hedef Olimpiyatlar

Ocak ayında Görme ve İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda 60 kg J2 kategorisinde Türkiye ikincisi olan Atasayar, haftada 6 gün antrenman yaparak milli takım formasını tekrar giymek ve 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak için çalışıyor.

Kızıyla Judo Sevgisi

Atasayar, kızının judo tutkusunu artırmak amacıyla birlikte judo filmleri izlediklerini belirtiyor. "Kızımla birlikte judo filmleri izlemekten büyük keyif alıyoruz. Ona judoyu sevdirmek ve bu spora ilgisini artırmak benim için motivasyon kaynağı oldu" diyor. Antrenman programının zorluğuna rağmen azimle çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Atasayar, iş çıkışı en az 2 saat antrenman yaptığını vurguladı.

Judonun Avantajları

Judonun temasla başlayabilmesi nedeniyle görme engelliler için uygun bir branş olduğunu belirten Atasayar, "Yaka yakaya tutuşarak başladığımız için teması korumak çok önemli. Temas bozulduğunda hakem maçı durduruyor ve tekrar ellere dönebildiğimizde mücadele sürüyor" dedi.

Engelleri Aşmak

Atasayar, çevresinin kararsızlığına rağmen kararlılığı ile hedeflerine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. "Herkes hayallerinin peşinden giderek engelleri aşmalı" diyerek tüm engellilere motivasyon mesajı gönderiyor.