Göztepe, 14 Eylül'deki Kayserispor Maçı İçin Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında 14 Eylül Pazar deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maça kuvvet, koşu, savunma-hücum ve pas çalışmalarıyla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:47
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre, takım sabah antrenmanına salonda kuvvet ve core çalışmaları yaparak başladı. Ardından sahada koşu ve savunma-hücum varyasyonları üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Akşam antrenmanında ise takımın programında pas ve top kapma çalışmaları yer aldı ve gün, dar alanda oyun ile tamamlandı.

