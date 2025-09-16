Göztepe, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Beşiktaş maçının hazırlıklarını pas ve top kapma çalışmalarıyla sürdürdü. Karşılaşma 19 Eylül 20.00'de.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:02
Göztepe, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Göztepe, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenman Çalışmaları

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda oyuncular, pas ve top kapma çalışmalarıyla günü tamamladı. İdman, sahada gerçekleştirilen oyun formatlı çalışmalarla sonlandırıldı.

Maç Bilgisi

Göztepe-Beşiktaş karşılaşması, 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın...

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Efkan Bekiroğlu (sağda) da yer aldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü
2
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur: Bodrum FK, Isparta 32 ve Erciyes 38 Tura Yükseldi
3
2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için Beşiktaş Park'ta Organizasyon İncelemeleri Başladı
4
Cole Palmer, Sakatlık Nedeniyle İngiltere Milli Takımı Kadrosundan Çıkarıldı
5
Trabzonspor, Yeni İsimlerle Güçleniyor: Banza ve Saatçı Transferleri Tamamlandı
6
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şok Yenilgi: 5-0
7
Göztepe, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa