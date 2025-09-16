Göztepe, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenman Çalışmaları

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda oyuncular, pas ve top kapma çalışmalarıyla günü tamamladı. İdman, sahada gerçekleştirilen oyun formatlı çalışmalarla sonlandırıldı.

Maç Bilgisi

Göztepe-Beşiktaş karşılaşması, 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Efkan Bekiroğlu (sağda) da yer aldı.