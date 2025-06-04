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Göztepe'den Romulo Açıklaması: Rekor Teklif Var

Göztepe Sportif Direktörü Mance, Romulo'ya gelen büyük transfer tekliflerini değerlendirdi ve futbolcunun kalma ihtimalini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 13:52
Göztepe'den Romulo Açıklaması: Rekor Teklif Var

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı yıldız Romulo hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mance, Romulo'nun çok fazla ilgi çeken bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Kendisiyle ilgili çok büyük bir teklif de aldık. Göztepe tarihine bakarsak açık ara en büyük transfer teklifi diyebiliriz." dedi.

Başkanlık görevini üstlendiği sezonda Göztepe'ye destek veren taraftara teşekkür eden Mance, takımda ayrılacak oyuncularla birebir görüşeceğini belirtti. "Futbolda bazen iyi insanları kaybetmek zorunda kalırsınız. Giden ve kalan oyuncularımız olacak. Aynı zamanda bazı oyuncularımızın transferleri gerçekleşecek. Ancak stratejik olarak 1-2 oyuncumuzu satmayı planlıyoruz. Daha fazlasını satmayacağız. Çünkü daha başarılı olmak ve ileri hedeflere ulaşmak istiyoruz." diye ekledi.

Takım kaptanı İsmail Köybaşı'na bir sezon daha kalması için teklif yapacaklarını belirten Mance, sakatlık nedeniyle geçen sezon büyük bölümünde forma giyemeyen Isaac Solet ile ilgili farklı çözüm arayışları içerisinde olacağını kaydetti.

Romulo ile ilgili daha fazla bilgi veren Mance, "Bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak. Sadece bizim istediğimiz derecede yüksek bir bonservis bedeli yeterli olursa o zaman ayrılabilir. Rekor bir transfer teklifi zaten aldı, çift hanelere ulaşan bir teklif vardı." şeklinde konuştu.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance (solda), Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlediği basın...

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance (solda), Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, sezon boyunca takıma destek veren taraftara teşekkür etti.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance (solda), Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlediği basın...

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance (solda), Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, sezon boyunca takıma destek veren taraftara teşekkür etti.

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