Göztepe, Juan Santos da Silva'nın kesin transferini açıkladı

Göztepe, kiralık oynayan Juan Santos da Silva'nın Southampton FC ile anlaşarak 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:10
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık olarak forma giyen Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Resmi açıklama ve sözleşme

Kulüp açıklamasında, "Göztepe'miz, kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Juan Santos da Silva'nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağladı ve oyuncumuz kendisini 2029 yılına kadar sarı-kırmızı formamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Sportif direktörün değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, şu ifadeleri kullandı:

"Juan'ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve önümüzdeki sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edecek."

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu