Göztepe Kulübü 100. Yıl Logosunu ve Kutlama Programını Tanıttı

Göztepe Kulübü, 100. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutlayacak

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun100. yıl dönümünü onurlandırarak hazırlanan özel logo ve kutlama programını tanıttı. Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İzmir Valisi Süleyman Elban önemli mesajlar verdi.

Vali Elban'dan Göztepe'ye Övgü

Konuşmasında, Göztepe'nin tarihine ve başarılarına değinen Vali Elban, “Kulübümüz için yakışır bir kutlama gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil’i tebrik eden Elban, kulübün yalnızca Süper Lig'deki varlığından dolayı değil, sporun tüm branşlarında İzmir gençlerini teşvik etmesi nedeniyle de teşekkür etti.

AK Parti'den Destek Mesajları

Etkinlikte söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Göztepe'nin “100 yıllık bir çınar” olduğunu vurguladı. Dağ, “Her kulübümüzün taleplerine destek vermeye çalıştık ve bu sürecin hızlandığını gözlemledik.” dedi.

Ayrıca, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin sadece bir futbol kulübü olmadığını, tüm branşlarıyla örnek bir yapı oluşturduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Göztepe’nin kent spor tarihinde “yerinin doldurulamaz” olduğunu ifade etti.

Büyük Kutlama Etkinlikleri Yolda

Göztepe’nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kulübün kuruluş günü olan 14 Haziran'da birçok etkinlik düzenleyeceklerini duyurdu. Ayrıca, 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenmiş bölgelere ziyaret yapılacağını ve yüzüncü yıl hatıra ormanı oluşturulacağını aktardı. Sepil, 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta da etkinliklerin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Büyük Şölen 14 Haziran'da

“14 Haziran'da İzmir'i ve Türkiye'yi bekleyen müthiş bir şölen var.” diyen Sepil, 10 yıl içinde başarı yolunda 3 branştan 17 branşa çıkmanın gururunu taşıdığını belirtti. Ayrıca, 100. yıl logosunu tanıttı. Konuşmaların ardından 17 branşı temsil eden sporcular sahneye çıkarak ikinci yüzyıl meşalesi yaktılar.

Etkinliğe, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya ile çok sayıda davetli, taraftar ve öğrenci de katıldı.

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan logo ve kutlama programını tanıttı. Etkinliğe çok sayıda taraftar ve davetli katıldı.

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan logo ve kutlama programını tanıttı. Etkinliğe çok sayıda taraftar ve davetli katıldı.